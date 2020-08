Policisté ve Wisconsinu střelili černocha několikrát do zad, vzápětí propukly nepokoje

V americkém městě Kenosha ve Wisconsinu v neděli propukly rasové nepokoje. Stovky lidí večer vyšly do ulic, zapalovaly auta a demolovaly soukromý i veřejný majetek. Vyprovokovalo je to, že policisté zasahující proti údajnému domácímu násilí střelili jednoho černocha několikrát do zad před očima jeho dětí. V pondělí o tom informovala BBC.