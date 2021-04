Policie v Chicagu zastřelila 13letého kluka, když se vzdával. Teď zveřejnila video

Policista volá sanitku a snaží se chlapce udržet při vědomí. To vše se odehrálo během 19 sekund poté, co policista opustil vůz, píše BBC.

Podle státního zástupce u sebe Adam Toledo měl zbraň. Policisté ji nalezli nedaleko místa, kde se chlapec po zásahu kulkou zhroutil. Při detailním studiu záběrů z kamery je vidět, jak teenager hází něco do mezery v plotu. Policisté později nalezli za dřevěným plotem pistoli.

Policista, který vystřelil smrtelnou ránu, nebyl oficiálně obviněn, je ale mimo službu do té doby, než se případ vyšetří. Je to 34letý vojenský veterán, který vstoupil do řad policie v roce 2015 a dosud na něj nebyly žádné stížnosti, píše deník Chicago Sun-Times.