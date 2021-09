Počet obětí covidu v USA převýšil dopady španělské chřipky

Srovnání má však své limity, neboť v roce 1918 čítala americká populace něco přes sto milionů, zatímco dnes je to 330 milionů, upozornil list The Washington Post. Zatímco nyní epidemii podlehl každý pětistý Američan, na počátku 20. století to byl každý stopadesátý.