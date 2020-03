Po Klobucharové podpořili Bidena i Buttigieg a O´Rourke

Souboj o nominaci Demokratické strany do letošních prezidentských voleb v USA vstoupil dnes do rozhodující fáze. Během takzvaného superúterý se totiž bude rozhodovat ve 14 státech najednou. Rozdělí se přitom více než třetina delegátů, kteří v červenci určí, koho vyšle Demokratická strana do listopadového souboje s prezidentem Donaldem Trumpem.