Pete Buttigeg odstoupil z boje o Bílý dům

Jeden z demokratických kandidátů na amerického prezidenta, Pete Buttigieg, oznámil, že odstupuje ze souboje o demokratickou nominaci na šéfa Bílého domu. Buttigieg to sdělil svým příznivcům ve městě South Bend v Indianě, kde dříve zastával funkci starosty. Udělal to poté, co neuspěl v primárkách v Jižní Karolíně.