Během volební kampaně v roce 2016 se objevily konspirační spekulace, že servery demokratů, kteří proti Trumpovi postavili Hillary Clintonovou, se nacházejí na Ukrajině. V červencovém rozhovoru s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským Trump naléhal na to, aby tamní úřady pověsti o serveru a další kauzy z doby amerických voleb prošetřily.

Umístění serveru Demokratické strany na Ukrajině je ničím nepodložená spekulace, která měla dokázat, že do amerických prezidentských voleb se vměšovala Ukrajina, nikoli, jak se později potvrdilo, Rusko. Krádež kompromitujících e-mailů amerických demokratů, později zveřejněných na serveru WikiLeaks, měli podle této teorie provést ukrajinští hackeři se záměrem vydávat za viníka Moskvu.

„Děláme to takhle pořád, srovnejte se s tím,” dodal směrem k novinářům užaslým z toho, že jim právě Mulvaney právě potvrdil to, co Trump dosud tak vehementně popíral.