Pelosiová: Jestli Trump neuzná případnou prohru, z Bílého domu ho vykouříme

Trumpovy obavy se zmanipulovanými výsledky jsou podle deníku The New York Times neopodstatněné. Podvody s hlasovacími lístky se sice vyskytují, podle expertů je ale rozsah tohoto fenoménu prakticky zanedbatelný. Trump také v minulosti bez jakýchkoli důkazů tvrdil, že do voleb Spojených států zasahují nelegální imigranti.