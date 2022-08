Nejznámější z džihádistických „Beatles“ dostal osm doživotních trestů

Pro britský přízvuk si spolu s dalšími třemi teroristy z ostrovů vysloužil přezdívku po členovi kapely The Beatles. Tato čtyřčlenná skupina britských radikálů měla na starosti západní zajatce. Její členové se objevili na několika videích, která ukazovala popravy britských a amerických občanů.

Oběťmi džihádistických Beatles byli například američtí novináři James Foley a Steven Sotloff a humanitární pracovníci Kayla Muellerová a Peter Kassig. Tato skupina byla mezi 26 rukojmími zajatými v letech 2012 až 2015, kdy IS kontroloval části severního Iráku a Sýrie.

Už v dubnu americký soud poslal na doživotí za mříže jiného člena The Beatles Alexandu Koteye. USA přistoupily na to, že udělí nejvýše doživotní tresty výměnou za vydání Koteye a Elsheikha do USA.