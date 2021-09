Nejvyšší americký generál volal tajně za Trumpovými zády do Číny, aby odvrátil válku

Šéf sboru náčelníků spojených štábů Mark Milley dvakrát tajně volal svému čínskému protějšku kvůli obavám, že tehdejší prezident Spojených států Donald Trump by mohl kvůli hrozící porážce ve volbách rozpoutat válku s Čínou. Uvádí se to knize Peril (Nebezpečí), kterou napsal novinář Bob Woodward, který odhalil aféru Watergate, a reportér listu The Washington Post Robert Costa.