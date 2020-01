„Nedovolíme to”. Boeing vytrvale odmítal školit piloty na letoun 737 MAX na simulátoru

Informace vyplývá z více než sto stran dokumentů z let 2013 až 2018 s interními sděleními a nařízeními, které předal americkému Kongresu sám výrobce. V něm sice byla jména hlavních aktérů začerněna, ale stejně unikla na veřejnost, uvedl list The Seattle Times.

„Chci zdůraznit, jak je důležité, že nebude žádný výcvik na simulátoru při přechodu z verze NG na MAX. Boeing to nedovolí,“ uvedl v březnu 2017 v komunikaci po síti hlavní technický pilot pro Boeing 737 MAX Mark Forkner. „Postavíme se každému úřadu, který by chtěl prosadit takovýto požadavek.“

Žádost Malinda komentoval Forkner slovy: „Možná je to kvůli jejich vlastní hlouposti. Idioti.“ Druhý pilot mu na to odpověděl: „Co je to za koko...Vždyť jejich sesterské aerolinky s tím už létají.“ První pilot pak žádal o telekonferenci s indickým úřadem pro letectví DGCA, protože ten tento výcvik požadoval od Malinda, aby povolil jeho lety do Indie.