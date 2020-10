Nástupce concordu. V USA představili demonstrátor nejrychlejšího nadzvukového letadla

XB-1 by měl poprvé vzlétnout v roce 2021 a podstoupí uhlíkově neutrální testovací program. Letecká společnost Boom Supersonic také pracuje na vývoji jednoho z nejúčinnějších nadzvukových motorů, který by měl zaznamenat průlom v propulzní účinnosti pro letadlo Overture, které se společnost chystá představit nejdříve v roce 2025 a letecký certifikát by mělo získat nejpozději za další čtyři roky.