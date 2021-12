Na Mars a zpět by to nemělo trvat déle než 48 měsíců

„Raketou na Mars poletíme zas – ty a já,“ zpívala již před čtyřiceti let nezaměnitelným hlasem Věra Špinarová. Lidstvo až dosud dostalo na Mars řadu robotů, ale průkopník soukromých letů do vesmíru miliardář Elon Musk oznámil, že jeho společnost SpaceX chce k Marsu vyslat hned čtyři lodě s lidmi, přičemž první let plánuje už na rok 2024 jako začátek dalšího osídlování čtvrté planety Sluneční soustavy lidmi.