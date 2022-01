Na covid umírají jen blbci, hlásala odpůrkyně očkování. Pak mu podlehla

Weldonová byla velmi hlasitým kritikem veškerých snah o zmírnění dopadu pandemie. Server The Daily napsal, že na jednom ze svých videí obtěžovala lidi, kteří čekali frontu na vakcínu. „Vakcíny zabíjejí, nenechte se očkovat!“ pořvávala na ně. „Takhle naivní ti idioti jsou. Všichni se nechávají očkovat,“ sdělovala svým sledujícím.

Weldonová se zařadila na seznam známých popíračů koronaviru, kteří onemocnění covid-19 podlehli. Dalším z hnutí QAnon byl například Robert David Steele, který zemřel krátce poté, co prohlásil, že by si v životě vakcínu nevzal, či Veronica Wolská.

Někteří z fanoušků a přátel Weldonové hrozili nemocničnímu personálu násilnou odplatou. Jeden z nich, Scott McKay (známý jako „Patriot Streetfigher“, tedy „Vlastenecký pouliční bojovník“), prohlásil, že by měl být nemocniční personál odsouzen k smrti vojenských tribunálem, jinak bude zabit pouliční hlídkou.

„Pokud tak neučiní vojenský tribunál, stane se tak dřív nebo později v ulicích. Ne že bych si to přál,“ napsal McKay. „Toho se nejvíce bojím. Ale pokud to bude nutné, tak to bude nutné,“ doplnil.