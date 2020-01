Muellerův svědek Nader se přiznal k sexuálnímu obchodu s dětmi

George Nader, který si v minulosti odsouzen v Česku na rok do vězení, měl financovat jménem Spojených arabských emirátů sponzora Donalda Trumpa. Foto: C-SPAN, ČTK/AP

Americký podnikatel George Nader, který byl klíčovým svědkem ve vyšetřování Roberta Muellera ohledně ruského vměšování do voleb v USA, bude odsouzen k nejméně desetiletému vězení poté, co se přiznal k sexuálnímu obchodu s dětmi a přechovávání dětské pornografie. napsala to v pondělí agentura AP.