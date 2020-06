Melanie Trumpová si prý vymohla změnu manželské smlouvy v zájmu syna

Když Donald Trump v lednu 2017 složil prezidentskou přísahu, trvalo pět měsíců, než se za ním do Bílého domu z New Yorku přestěhovala manželka Melanie. Důvodem bylo, že chtěla jednak vydýchat aféry kolem jeho eskapád s jinými ženami, jednak doplnit předmanželskou smlouvu, jež by i jejich synovi Barronovi zaručila podíl na rodinném byznysu.