Máme záběry UFO, přiznal Obama

„Je pravda, že máme snímky a záběry nebeských objektů, o nichž přesně nevíme, co jsou zač,“ přiznal v pondělí někdejší šéf Bílého domu v pořadu The Late Late Show Jamese Cordena v televizi CBS.

„Neumíme vysvětlit, jak manévroval. Popsat jeho trajektorii. Ani jeho konstrukce nebyla lehce popsatelná. Lidé od armády se stále ve vší vážnosti snaží vysvětlit, o co jde. V tuhle chvíli ale nemám nic dalšího, co bych vám k tomu mohl sdělit,“ řekl Obama.

Zvěstem o tom, že by Američané byli už roky v kontaktu s inteligentními bytostmi mimozemského původu, se Obama zasmál a v žertu pronesl, že se na to po uvedení do úřadu amerického prezidenta také zeptal.