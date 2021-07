Lístek do kosmu s Bransonovou Virgin Galactic má i Elon Musk

Vesmírná loď společnosti Virgin Galactic s Bransonem na palubě v neděli úspěšně absolvovala svůj první zkušební let s kompletní šestičlennou posádkou. Během letu se loď VSS Unity dostala za hranici vesmír, jak ji stanová americký letecký úřady, tedy do výše 80 km. Ve světě je hranice vesmíru stanovena na 100 km.

Na 20. července, tedy na příští úterý, svůj let do vesmíru v lodi New Shepard naplánoval Bransonův hlavní konkurent, zakladatel společnosti Blue Origin Američan Jeff Bezos. Federální úřad pro letectví (FAA) v pondělí firmě schválil licenci pro dopravu lidí do kosmu. Loď má překonat výšku 100 km.