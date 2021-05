Latinskou Ameriku kosí další vlna covidu: Vidíme umírat lidi ani ne do týdne, hlásí lékaři

Argentina zavádí od soboty přísnou karanténu, která potrvá až do konce května. Důvodem je prudký nárůst nových případů nákazy koronavirem, jejichž počet už tři dny přesahuje 35 000. Oddělení JIP jsou přeplněná, nakažení na nich umírají často do týdne a jsou mezi nimi mladší lidé. Covid-19, který je v Evropě na ústupu, se tak znovu šíří nejen z jižní Asie do Jihovýchodní, ale i v Latinské Americe, kde vrcholí podzim.