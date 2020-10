Koronavirus u mého syna zmizel za 15 minut, tvrdí Trump

Prezident Trump výrok pronesl na pondělním mítinku s podporovateli v Martinsburgu v Pensylvánii. Na začátku října se koronavirem nakazil nejen sám prezident, ale i jeho okolí včetně manželky Melanie. „Jasně, že to Barron měl. Zeptal jsem se doktora, jak to vypadá, a on řekl, že je pozitivní,“ řekl Trump.