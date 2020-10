Koronavirem se nakazil i nejmladší Trumpův syn Barron

„Jsou to dva týdny zpátky, co jsem obdržela diagnózu, kterou předtím uslyšelo tolik Američanů... měla jsem pozitivní test na koronavirus,” uvedla Trumpová v prohlášení.

„Přirozeně jsem hned pomyslela na našeho syna. Oddechli jsme si, když měl negativní test, ale potom - jako mnoho rodičů v posledních několika měsících - jsem si pomyslela, co bude zítra nebo pozítří?” napsala první dáma, podle které se její nejhorší obavy potvrdily později, když se u jejího syna nákaza potvrdila.

Jsem silný, řekl Trump na mítinku a do davu hodil roušku

Trumpová v textu zveřejněném na sociálních sítích dál píše, že se u Barrona neprojevily žádné příznaky onemocnění covid-19. „Myslím si, že ani nevěděl o tom, že to (koronavirus) má,” řekl později o Barronovi jeho otec. Mladí lidé mají podle šéfa Bílého domu „silný imunitní systém, nákazu proto porazí”.

„Pošlete děti zpátky do škol, musíme dostat děti zpátky do škol,” vyzval Trump na předvolebním mítinku ve městě Des Moines v Iowě. Volby v USA vyvrcholí 3. listopadu. Agentura Reuters připomíná, že Trump se snaží přesvědčit jednotlivé státy, aby znovu otevřely školy a vrátily se ke klasickému stylu výuky. Proti tomu se ale staví učitelské odbory, podle kterých by žáci mohli pedagogy nakazit. Otázka financování ochranných prostředků pro školy se stala dalším předmětem sváru mezi republikány a demokraty ve Washingtonu.