Kim napsal Trumpovi dopis, zve ho na návštěvu Pchjong-jangu

V dopise, který dorazil do Bílého domu třetí srpnový týden, Kim Čong-un píše o ochotě setkat se s Trumpem na dalším summitu. Bílý dům ani severokorejské úřady zatím tyto informace nijak nekomentovaly, píše deník.

Do Washingtonu byly během srpna zaslány už dva dopisy, připomíná deník The Guardian. O prvním, třístránkovém informoval na počátku srpna sám Trump. Označil ho „za velmi krásný“ a uvedl, že by se mohl se severokorejským vůdcem opět setkat.