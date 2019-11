Iráčané zapálili íránský konzulát, vláda aktivuje armádu

Irácké vedení podle agentury Reuters sdělilo, že založilo „krizové buňky“, které by měly „uklidnit“ protesty. Podle sdělení armády by měly být společně vedené vojenskými vůdci a civilními guvernéry.

V jejich čele by měli stát guvernéři, ale představitelé armády by do nich mohli dosazovat členy podle svých potřeb a „převzít vojenské a bezpečnostní operace v každé provincii“. De facto by tedy armáda měla zajišťovat bezpečnost v zemi, což má blízko k vojenské vládě a stannému právu.