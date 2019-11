Hovor Trumpa se Zelenským byl nepatřičný, vypověděl v Kongresu důstojník, který byl u toho

Poradkyně viceprezidenta Mikea Pence Jennifer Williamsová zase uvedla, že jí hovor připadal „neobvyklý”, protože se týkal „domácí politické záležitosti”. Trumpův telefonát do Kyjeva stojí v centru vyšetřování, které může vést až k podání ústavní žaloby na prezidenta.

Jako hanebné pak Vindman označil to, že přepis Trumpova červencového telefonátu byl uložen na přísně zabezpečený server. Uvedl, že právníci v Bílém domě zvažovali, jak nejlépe s materiálem kvůli jeho citlivosti naložit, a že přístup k němu měla jen malá skupina lidí, aby se předešlo únikům na veřejnost.

Kongresman Devin Nunes, který je nejvýše postaveným republikánem ve výboru, se pokusil Vindmana přinutit říct, kdo mohl informace o telefonátu Trumpa se Zelenským vynést na veřejnost. Nakonec zasáhl demokratický předseda výboru Adam Schiff, aby dosud neznámou identitu takzvaného whistleblowera ochránil. K tématu se vrátil republikánský kongresman Jim Jordan, který se zeptal, zda Vindman nějaké informace nezveřejnil. "Nikdy jsem to neudělal a nikdy bych to neudělal. Je nesmysl, že bych to udělal," odpověděl.