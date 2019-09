Hovor, který může stát Trumpa křeslo: Podle přepisů tlačil na Zelenského, aby prověřil Bidena

Bílý dům ve středu zveřejnil hrubý přepis hovoru, a to údajně se souhlasem Kyjeva, i když Zelenskyj řekl, že rozhovor s Trumpem považuje za „soukromý a důvěrný“.

Trump v rozhovoru ukrajinskému prezidentovi řekl: „Biden všude chodil a chlubil se, že zastavil vyšetřování, tak jestli se na to můžete podívat... mně to zní příšerně”. Americký prezident se takto zmínil o nepodloženém obvinění, že se Biden snažil vměšovat do činnosti ukrajinského prokurátora, který vyšetřoval aktivity jeho syna Huntera.