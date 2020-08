Harrisová po boku Bidena začala útokem na Trumpa

„Prezidentovo nezvládnutí pandemie (koronaviru) nás zavleklo do nejhorší ekonomické krize od 30. let,“ vyčetla dle stanice CNN Harrisová šéfovi Bílého domu s tím, že „koketování s rasismem“ vyhnalo do ulic lidi požadující změnu.

Za 24 hodin poté, co Biden oznámil Harrisovou jako svou kandidátku na viceprezidentku, získala jeho kampaň od dárců 26 milionů dolarů (přes 574 milionů Kč). Pro demokraty je to vítaná vzpruha, v červnu měla Trumpova kampaň finanční náskok zhruba 35 milionů, poznamenal britský list The Guardian.