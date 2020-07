Epsteinova přítelkyně popřela, že se podílela na jeho zločinech

Dlouholetá přítelkyně zesnulého finančníka Jeffreyho Epsteina Ghislaine Maxwellová v úterý před soudem v New Yorku popřela obvinění prokurátorů, že by se podílela na Epsteinových sexuálních zločinech. Popřela, že by mu vodila nezletilé, které zneužíval a nabízel. Uvedly to agentura Reuters a stanice BBC s tím, že proces začne 12. července 2021.