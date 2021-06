Dvě děti se na Floridě vloupaly do domu. Čtrnáctiletou dívku postřelili policisté

Zasahující policisté dívku postřelili poté, co na ně sama mířila brokovnicí. Aktuálně leží v nemocnici se střelnými poraněními na břiše a na ruce, její stav je však stabilizovaný.

„Nevím, co na to říct. V jaké době to žijeme, když si čtrnáctiletá dívka a dvanáctiletý chlapec myslí, že je tohle v pořádku?“ ptá se tamní šerif Mike Chitwood.