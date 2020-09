Do Bílého domu mířila obálka se smrtícím jedem, úřady ji odhalily včas

AP připomněla, že před dvěma lety byl v USA zadržen bývalý příslušník vojenského námořnictva, který se přiznal, že zaslal Trumpovi a členům jeho vlády látku, z níž se ricin získává. V roce 2014 byl ve státě Mississippi odsouzen na 25 let muž, který poslal zásilky s ricinem prezidentu Baracku Obamovi a dalším představitelům.

Za ricinové dopisy Obamovi dostal Američan 25 let

Za ricinové dopisy Obamovi dostal Američan 25 let Amerika

V témže roce soud v Texasu poslal na 18 let za mříže ženu, která o rok dříve zaslala prezidentu Obamovi dopis s ricinem. Žena u soudu tvrdila, že nechtěla nikomu ublížit a spoléhala na to, že tajné služby zásilky zadrží. Chtěla jen uškodit nenáviděnému manželovi, kterého po odeslání dopisů jako viníka sama udala policii. Chtěla ho tak potrestat za to, že podal žádost o rozvod.