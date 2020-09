Devatenáct let od 11. září a nepřítel Západu stále není poražen

V pátek uplynulo 19 let od série koordinovaných teroristických útoků na Spojené státy. Islámští radikálové tehdy s unesenými letadly narazili do vybraných citlivých cílů včetně Světového obchodního centra v New Yorku. Za jediný den povraždili 3 tisíce amerických civilistů na jejich vlastním území. Tím fakticky vyhlásili válku západnímu světu. Konflikt stále trvá. Kam se vyvinul?