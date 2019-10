Demokratka odstoupila z Kongresu kvůli bisexuálním vztahům

Naopak komentátorka listu Los Angeles Times Robin Abcarianová si myslí, že Hillová neměla hodit ručník do ringu: „Politici dělají mnohem horší věci a prochází jim to.” Čtyři zákonodárci sice během dvou posledních let odstoupili, ale stalo se tak poté, co byli obviněni ze sexuálního obtěžování, připomněla s tím, že naproti tomu Hillová se jen zapletla do vztahů s oboustranným souhlasem.