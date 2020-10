Další tvrdá rána pro konspirační teorii QAnon, YouTube ji bude blokovat

Společnost Facebook v tomto směru v posledních měsících vystupňovala své úsilí a kvůli obavám z násilí a obtěžování uživatelů nově zakazuje veškerý obsah spojený s QAnon. Už v létě oznámil podobně tvrdá opatření Twitter. Více komentátorů od té doby podotýkalo, že i YouTube sehrává při šíření konspirační teorie významnou roli.

QAnon má řadu různých článků a bývá označována i jako "kolektivní klam" nebo jistá forma náboženství; jádrem spletitého ideového systému je domněnka, že americký prezident Donald Trump bojuje proti spiknutí mocných osobností, které vzývají Satana a týrají děti. Hnutí na sebe neustále nabaluje nové prvky, jako je například zpochybňování pandemie covidu-19, a podle analytiků získává nové příznivce i tím, že jej lídři prezentují jako boj proti sexuálnímu vykořisťování dětí.

Máte zde velké postavy ze světa Q, které vytváří videa každý den a mají statisíce zhlédnutí.

YouTube uvádí, že dané komunity už se dotkly jeho dřívější kroky. Po skoro dva roky staré úpravě systému na doporučování videí se údajně propadl dosah obsahu spojeného s QAnon. Platforma prý kromě toho na základě již zavedených pravidel odstranila desetitisíce videí na toto téma a stovky kanálů.

„Dnes (ve čtvrtek), dále rozšiřujeme jak pravidla o nenávisti, tak ta o obtěžování, abychom zakázali obsah mířící na jednotlivce nebo skupiny konspiračními teoriemi, které byly použity pro zdůvodnění násilí v reálném světě. Jedním takovým příkladem by byl obsah, který ohrožuje nebo obtěžuje lidi tím, že naznačuje, že jsou součástí jedné z těchto škodlivých konspirací, jako je tomu u QAnon nebo Pizzagate," oznámil YouTube s odkazem na čtyři roky starou fámu, která je jakýmsi předchůdcem QAnon.

Vymáhání nových pravidel mělo začít okamžitě a pozorovatelé brzy hlásili první výsledky. YouTube, který patří společnosti Google, zároveň ujišťoval, že zpravodajství o problematických tématech nebo diskuse o nich, které nepředstavují pro nikoho nebezpečí, stahovány nebudou.

Nic o nich nevím, vím jen to, že vystupují pro pedofílii, bojují proti ní velmi tvrdě.

Trump: Nic o nich nevím

Na fenomén QAnonu došla řeč i při čtvrteční předvolební debatě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Dezinformační hnutí, které Trumpa označuje jako bojovníka s mezinárodním spiknutí mocných, ale odsoudit odmítl.

„Nevím nic o QAnon,” snažil se téma odbýt Trump. „Právě jsem vám o něm řekla,” nedala se moderátorka debaty stanice NBC Savannah Guthrieová „Ano, ale to, co mi říkáte, ještě nutně nemusí být pravda, nerad to říkám. Nic o nich nevím, vím jen to, že vystupují proti pedofílii, bojují proti ní velmi tvrdě.”

„Proč prostě neřeknete, že to je šílené a není to pravda (co hlásá konspirační teorie QAnon)?”, opakovala dotaz Guthrieová. „Já prostě o QAnon nic nevím!,” ukončil téma Trump.

„Fanoušci” po celém světě

QAnon už je v USA spojován s několika bezpečnostními incidenty a americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) loni hnutí označil za potenciální extremistickou hrozbu. Jakkoli je velmi těžké odhadovat, kolik lidí se s konspirační teorií nebo s jejími částmi ztotožňuje, jejich počet podle všeho během pandemie výrazně narostl. Symbolika a hesla QAnon se začaly objevovat na demonstracích v Německu i Británii, za Atlantikem pak v letošních volbách kandiduje do Kongresu několik příznivců.

„YouTube hraje v mytologii Q (přezdívka anonymního lídra hnutí, pozn. ČTK) obrovskou roli," řekl deníku The New York Times analytik konspiračních teorií Michael Rothschild, který aktuálně píše knihu o QAnon. „Máte zde velké postavy ze světa Q, které vytváří videa každý den a mají statisíce zhlédnutí. Své teorie zabalují do profesionálních klipů, které jsou na míle vzdálené nesouvislým projevům přímo do kamery, převládajícím ve sféře konspiračních videí," dodal.