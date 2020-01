Další drahá rána pro Boeing. Po úpravě softwaru se celý systém modelu 737 MAX zhroutil

Chyba softwaru se projevila vzápětí poté, co byl nahrán do letadla. Při testech na simulátoru se přitom neobjevila, uvedla agentura Bloomberg. Podle serveru SlashGear se zhroutil celý software letadla, když se k němu přihrál upravený kód. Chyba se objevila v části monitorující spouštění motorů a ověření, zda je stroj připraven ke startu.

„Pracujeme na nutných úpravách a spolupracujeme na těchto změnách s Federálním úřadem pro letectví,“ uvedla v minulých dnech firma. Poté, co zprávu o chybě zveřejnil list The Wall Street Journal, poklesla hodnota akcie Boeingu na 323 dolarů za jednu. V úterý se pohybovala kolem 324 dolarů .

Ve čtvrtek všechny americké aerolinky, které nakoupily Boeingy 737 MAX - tedy American, Southwest a United, odsunuly návrat letadel do provozu nejdříve na začátek června. To by znamenalo, že se nebudou moci využívat během jarní sezóny.