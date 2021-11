Crew Dragon dorazila na ISS, let trval 21 hodin

Tři Američané – astronauti americké kosmické agentury NASA Raja Chari, Tom Marshburn a Kayla Barronová – a jeden Němec, astronaut evropské ESA Matthias Maurer, na oběžné dráze zůstanou do jara příštího roku.

Crew Dragon se ke stanici připojila 423 kilometrů nad východním Karibikem. Let kosmické lodi z floridského kosmodromu až k ISS byl plně automatizovaný, velitel lodi Chari a pilot Marshburn ale po celou dobu dohlíželi na funkčnost systému.

Šlo o třetí operační misi na ISS, kterou SpaceX pro NASA zajišťuje. Celkově je to popáté, co společnost Elona Muska vynesla lidi do vesmíru.