Člověk u jezera v Iowě se nakazil prvokem, který rozkládá mozkové buňky

Úřady v americkém státě Iowa preventivně uzavřely pláž u jezera Tří ohňů (lake of Three Fires) poté, co byl na jednotce intenzivní péče hospitalizován člověk se vzácným případem meningoencefalitidy, napsal web stanice NBC. Způsobuje ji prvok, který se vyskytuje ve sladkých vodách. Do těla člověka se dostane nosní dutinou, podél čichového nervu doputuje do mozku a rozkládá mozkové buňky.