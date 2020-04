Čína prováděla tajně menší jaderné testy, tvrdí Američané

Čína zřejmě nedávno provedla v podzemních zařízeních menší jaderné testy, navzdory tomu, že mezinárodní pakt podobné aktivity zakazuje, napsal list The Wall Street Journal s odkazem na americké ministerstvo zahraničí. Zjištění by mohlo zvýšit napětí mezi USA a Čínou vyostřené pandemií novým koronavirem. Bílý dům viní Peking z toho, že se onemocnění covid-19 rozšířilo do světa.