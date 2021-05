Biden prozradil, za jakých podmínek se sejde s Kimem

Další Bidenovou podmínkou pro případné osobní setkání se severokorejským vůdcem je to, aby summit nelegitimizoval jeho režim, a to doma ani v zahraničí. „Co bych rozhodně nechtěl, by bylo to, co se stalo v nedávné minulosti a sice, že bych mu dal (schůzkou) možnost tvářit se, že je vážně míněno, něco, co ve skutečnosti vážně míněno není,“ uzavřel Biden svou poněkud rozvleklou a vágní odpověď na to, zda je ochotný sejít se Kimem.