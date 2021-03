Biden nevyzve k rezignaci guvernéra Cuoma, počká na závěry vyšetřování

„Myslím, že vyšetřování pokračuje a měli bychom vyčkat, co přinese,” uvedl ke Cuomově kauze jeho stranický kolega k Biden.

Guvernéra již dříve vyzvaly k demisi desítky demokratických členů parlamentu státu New York a další vlivné osobnosti Demokratické strany. Po rezignaci volají i oba newyorští senátoři Chuck Schumer a Kirsten Gillibrandová.

K výzvě se zatím odmítla přidat předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, která chce podobně jako Biden počkat na výsledky vyšetřování. Cuomo má však zvážit, zda je schopný i nadále stát v čele státu New York. „Musíme respektovat, co tyto ženy řekly. Jsou to důvěryhodná a závažná obvinění,” řekla Pelosiová v neděli stanici ABC.