Během kontroly na něj policista vypustil psa. Američan vysoudil milionové odškodné

Rogers Brennanovi celkem šestkrát přikázal, aby si lehl na zem. Pediatr si poté klekl na obě kolena. Strážník jej pak ještě jednou upozornil, aby si lehl, a následně z auta vyběhl policejní pes a zakousl se mu do nohy.

Policista následně chtěl muže spoutat a říkal mu, aby přestal klást odpor, zatímco do něj stále kousal policejní pes. Podle záznamu pes Brennana kousal přibližně 80 sekund, než jej policista odtáhl.

Na místo poté přijela ambulance a další strážníci. „Vypadá, jako kdybych z něj vymlátil duši, ale to jsem neudělal. Jen jsem vypustil psa,“ popisoval jim Rogers. Záchranáři ale uvedli, že měl Brennan také do krve poraněnou oblast kolem oka. Policista přiznal, že ho rukou do té oblasti jednou udeřil. Krvavá zranění měl ale větší v oblasti nohy, kde ho kousal pes.