Baldwinovi pustí žilou žaloby o odškodné

„I kdyby ho prokurátorka Mary Carmacková-Altwiesová nepohnala před soud, ve hře zůstávají občanskoprávní žaloby, protože Baldwin jako produ­cent filmu nese zodpovědnost,“ upozornil list The Los Angeles Times (LAT).

To, zda by pojištění filmu pokrylo pravděpodobné obří odškodnění, je sporné. Základní pojistka činí milion dolarů (21,8 mil. korun), s dodatečným připojištěním by mohlo pokrýt pět milionů (109 mil. korun).