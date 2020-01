Annabella Sciorrová popsala, jak ji znásilnil Weinstein

Její případ je promlčený, a tak vypovídala jen jako svědkyně obžaloby, aby ukázala, jaký měl být Weinstein, jenž stojí za klasickými filmy Quentina Tarantina, sexuální dravec.

„Pokusila jsem se ho ze sebe dostat. Fackovala jsem ho a kopala,“ uvedla, jak se bránila jeho útoku na přelomu let 1993 a 1994.

Filmový magnát jí po večeři nabídl, že ji odveze domů. Krátce poté, co ji vysadil, zaklepal na její dveře. Když mu otevřela, vecpal se do jejího bytu, vzal ji do pokoje, kde ji donutil jít do postele a sexuálně ji napadl.

„Dostal se na mě a znásilnil mě. Měl se mnou styk. Zkoušela jsem se s ním prát, ale nemohla jsem bojovat, protože mi držel ruce,” líčila. Pak ji prý násilně donutil k orálnímu sexu a řekl: „To je pro tebe.“

Harvey Weinstein odchází od soudu Foto: Brendan Mcdermid, Reuters

„Byla jsme tak znechucena, že se jsem se začala třást,“ dodala.

Sciorrová potkala Weinsteina o pár týdnů později na večeři. Producent se k ní naklonil a řekl jí: „Zůstane to mezi námi.“ Podle ní to bylo vyhrožování a ona se bála.

Oběti se s Weinsteinem dále stýkaly

Sciorrová dodala, že ji producent spojený se studiem Miramax dál sexuálně obtěžoval. Když byla v roce 1997 na filmovém festivalu v Cannes a otevřela dveře svého hotelového pokoje, stál před ní Weinstein s lahví dětského olejíčku a filmem. Vběhla do pokoje a Weinstein odešel. „Byla jsem vyděšená,“ dodala.

Na dotaz žalobce, proč nezavolala policii, odpověděla, že byla zmatená: „Byl to někdo, koho jsem znala. Tehdy jsem měla pocit, že ke znásilnění dochází někde v temných uličkách.“ Uvedla, že měla z útoku trauma, začala po něm pít a sebepoškozovala se.

Weinstein byl při kampani MeToo, kterou rozpoutaly jeho činy, nařčen, že zneužil přes osmdesát žen. Jen málo případů ale skončilo u soudu, a to i proto, že se s některými oběťmi vyrovnal finančně.

V New Yorku ho od ledna soudí za dva případy. V roce 2006 měl údajně donutit v newyorské hotelu k sexu Mimi Haleyiovou a v roce 2013 znásilnit Jessiku Mannovou. Jeho obhájci tvrdí, že v obou případech došlo k sexu se souhlasem oběti. S Mannovou chodil pět let až do roku 2017 a den po údajném znásilnění Mannová přišla jako Weinsteinův host na premiéru snímku Blízko od sebe.

Haleyiová se s Weinsteinem setkala poprvé v roce 2004 na londýnském filmovém festivalu a o dva roky později ho v Cannes žádala o práci. Udělal z ní asistentku produkce u snímku Project Runway. Když odmítla jeho pozvání do Paříže, pozval ji v roce 2006 do apartmá v New Yorku, kam dorazila. Tam ji donutil k orálnímu sexu. Krátce poté ji kvůli tomu údajně šikanoval, přesto spolu komunikovali až do roku 2017.