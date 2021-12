Americký Senát odvrátil platební neschopnost

Pokud by zákonodárci navýšení dluhového stropu neschválili, hrozilo by vládě, že si nebude moci půjčovat další peníze na svůj provoz. Přišla by tím o možnost splácet některé své dluhy nebo financovat sociální programy a důchody, což by podle expertů mělo velmi vážné následky pro americkou i světovou ekonomiku.

Pokud by norma prošla, nový strop vládního dluhu by byl 31,4 bilionu dolarů (706 bilionů korun), což je výrazně více než roční výkon americké ekonomiky. Nový limit by podle agentury DPA stačil na financování vládních operací až do roku 2023. To by znamenalo, že by se o této politicky citlivé otázce nemuselo znovu hlasovat před volbami do Kongresu v listopadu příštího roku.