Americký miliardář byl shledán vinným z 21 let staré vraždy

Durst byl zatčen v roce 2015 v New Orleansu v předvečer vysílání závěrečné epizody seriálu Nevyjasněné zločiny Roberta Dursta z produkce HBO. Podle obžaloby učinil doznání, když malý připnutý mikrofon zachytil jeho samomluvu v koupelně. „Tak, a je to. Dostali tě... Co jsem to k sakru udělal? Zabil jsem je všechny, samozřejmě,” říkal si pro sebe milionář.