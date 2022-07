Americké letectvo uzemnilo většinu svých F-35, omezeny jsou i lety eurofighterů

„Z opatrnosti velitelství ACC odstaví od 29. července (stroje F-35A) aby se urychlil proces inspekce,“ uvedla mluvčí velitelství ACC Alexi Worleyová. „Na základě dat získaných při těchto inspekcích se velitelství ACC rozhodne obnovit operační provoz,“ dodala, aniž by upřesnila, jak dlouho bude celý proces trvat. Další mluvčí poskytl informaci, že se uzemění netýká všech F-35, ale nesdělil, jak velký je počet odstavených strojů.

Web Air Force Times uvedl, že problém, s vystřelovacími sedadly Martin Baker byl zjištěn už v dubnu. Při kontrole se zjistilo, že pyropatrona byla nezvykle lehká a ukázalo se, že v ní nebyla žádná nálož. Pokud by se sedadlo použilo při katapultování, ohrozilo by to bezpečnost.