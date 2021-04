Americká policistka po zabití černocha dala výpověď, stíhání neujde. Nepokoje pokračují

Starosta hned poté, co obdržel její dopis, uspořádal na radnici tiskovou konferenci. Ocenil, jak se zachovala, protože její odchod od policie by mohl trochu uklidnit situaci. Hned však dodal: „Musíme si být jisti, že bylo učiněno zadost spravedlnosti. Zaslouží si to Daunte Wright, zaslouží si to jeho rodina. Plná odpovědnost v duchu zákona je to, na čem dál pracujeme.“