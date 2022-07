Americká armáda propustila generála ve výslužbě za znevážení Bidenovy manželky

„Jsem rád, že konečně víte, co to je žena,“ píše se v komentáři, který se pak objevil na účtu pod Voleskyho jménem. Podle deníku The Guardian to někteří považují za narážku na postoj, jaký má nynější Bílý dům, tedy pod vedením prezidenta Joea Bidena, ke komunitě transgenderových osob.