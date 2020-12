Američané jsou v nejistotě, zda dostanou peníze. Trump hraje na Floridě golf

Krizový balík podle Trumpa přihrává příliš mnoho peněz cizím zemím, a naopak opomíjí americké občany. Balík je ale spojen s federálním rozpočtem, Trumpova kritika pomoci do zahraničí tak směřuje spíše proti samotnému rozpočtu, než proti opatřením v souvislosti s pandemií.

Soubor zákonů zahrnuje mimo jiné přímý jednorázový příspěvek 600 dolarů pro většinu Američanů, současný prezident však takovou částku považuje za "směšně nízkou" a požaduje ji zvýšit na 2000 dolarů. Bílý dům přitom do té doby nedával najevo žádné výhrady a signalizoval, že Trump zákony po jejich schválení v Kongresu podepíše.

Balík stimulačních opatření je spojen s federálním rozpočtem v objemu 1,4 bilionu dolarů, který zajistí provoz federálních úřadů až do konce září příštího roku.

Pokud Trump dohodu republikánů a demokratů odmítne podepsat, musely by se podle agentury Reuters v úterý uzavřít federální úřady a pomoc Američanům zasaženým koronavirovou krizí by se přinejmenším opozdila. Například moratorium na soudní vystěhování lidí, kteří neplatí nájem, by přestalo platit 31. prosince. Zákonodárci jej přitom chtějí ještě o měsíc prodloužit.