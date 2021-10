Alec Baldwin při natáčení zastřelil kameramanku a postřelil režiséra

Zasažená 42letá kameramanka Halyna Hutchinsová byla z odlehlé lokace vrtulníkem převezena do nemocnice ve zhruba 70 kilometrů vzdáleném městě Albuquerque. Tam zraněním podlehla. Zraněného 48letého režiséra převezla ambulance do nemocnice do Santa Fe, kde je na jednotce intenzivní péče.