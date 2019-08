Aktivistku Gretu bude v New Yorku vítat 17 plachetnic

Kapitán jachty Malizia 2 počítá s tím, že by se do New Yorku mohli dostat buď během středečního dopoledne, nebo až odpoledne newyorského času, tedy mezi 17:00 a 23:00 SELČ, napsal server deníku Kurrier.

Určit přesný čas připlutí do newyorského přístavu je ovšem obtížné. Vplutí do New Yorku ovlivňují tři faktory, píše Kurrier. Do přístavu se jachta musí dostat po řece Hudson, vzhledem k slabému větru to může trvat až čtyři hodiny. Loď je navíc omezena svým ponorem. Do přístavu se může dostat pouze dvě hodiny před a dvě hodiny po přílivu. Počítat se musí i s tím, že americké celní úřady jsou od 22:00 uzavřené.