Americký prezident Trump na Twitteru přišel s návodem, že by možná "mohly být k uhašení použity létající vodní cisterny" a zdůraznil, že "je třeba jednat rychle".

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!

Při návštěvě státu Minnesota pak šéf Bílého domu Trump poznamenal, že jde o "strašný požár" o rozsahu, jaký se vidí jen zřídka. Nyní to vypadá, že Notre-Dame lehne popelem, řekl Trump.

Plameny šlehající z pařížské katedrály Notre-Dame.

FOTO: Uncredited, ČTK/AP

Trumpovo doporučení použít k hašení katedrály letouny typu Canadair francouzské úřady odmítly. Úřad civilní obrany na Twitteru uvedl, že vržení vody "na tento typ budovy" by mohl "přivodit proboření celistvosti stavby".

Americký prezident Donald Trump

FOTO: Kevin Lamarque, Reuters

Mluvčí pražských hasičů Martin Kavka zdůraznil, že hasiči se musí dostat i dovnitř. "Jak hasit katedrálu? Výšková technika, hodně vody, hodně hasičů a štěstí. Musí se i dovnitř, dřevěné trámy drží celistvost lépe než ocelová konstrukce," napsal Kavka na Twitteru. "Tohle je černá můra každého velitele," dodal Kavka.

Britský spisovatel Ken Follett‏, autor bestselleru Pilíře země o stavbě katedrál, na Twitteru upozornil, že střešní trámy sestávají ze stovek tun dřeva, starého a velmi suchého.

The rafters consist of hundreds of tons of wood, old and very dry. When that burns the roof collapses, then the falling debris destroys the vaulted ceiling, which also falls and destroys the mighty stone pillars that are holding the whole thing up. #NotreDame