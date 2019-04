Novinky

Nejvyšší soud žádost vraha z Missouri zamítl s tím, že podle dodatku sice nesmí být odsouzený popraven krutým nebo nezvyklým způsobem, ale to neznamená, že by smrt měla být bezbolestná. Dodal, že mezi osmi schválenými způsoby popravy je i oběšení, které též není bezbolestné.

Nejvyšší soud rozhodl nejtěsnějším poměrem hlasů pět proti čtyřem. Pět konzervativních soudců žádost zamítlo, protože podle nich šlo o obstrukci, která měla odložit popravu. Dodali, že by odsouzenec musel prokázat, že jiný typ popravy by „snížil riziko velké bolesti“, ale to neudělal.

„Osmý dodatek zakazuje kruté a nezvyklé metody nejvyššího trestu, ale negarantuje vězni bezbolestnou smrt,“ uvedl soudce Neil Gorsuch, kterého dosadil do Nejvyššího soudu prezident Donald Trump. [celá zpráva]

Naopak liberální soudci, jako Stephen Bryer, namítali, že zdravotní důvody by mu měly umožnit popravu pomocí dusíku, která je schválena ve třech státech unie. „Jsou vyšší hodnoty než zajištění popravy v termínu,“ uvedla soudkyně Sonia Sotomayorová.

Bucklew čeká na popravu přes dvacet let. Odsouzen k smrti byl v roce 1996 za vraždu ze žárlivosti, únos a znásilnění. Zastřelil nového partnera své bývalé přítelkyně, tu pak unesl a v autě znásilnil.